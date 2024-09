Miss Veronika Kašáková se kvůli vzácné nemoci bojí mít druhé dítě

Bývalá Miss a modelka Veronika Kašáková je maminkou tříletého syna Matyáše, který trpí velmi vzácným onemocněním fenylketonurie. Právě kvůli němu je doživotně odkázán na stravu s minimálním obsahem bílkovin. To samozřejmě komplikuje chod celé rodiny. Kašáková spolu s otcem chlapečka, partnerem Milanem Sovadinou ale vzali životní výzvu statečně.

"To, co ze začátku vypadalo jako šílenství a beznaděj, se během let změnilo na rutinu. Matyášek začal chodit do školky a vůbec mu nedochází, že jí jinak než ostatní děti. Každé ráno mu do batůžku připravím krabičky s jídlem a doplňky na celou dobu, co je ve školce. Má skvělou paní učitelku, které jsme vše vysvětlili a má na nás kontakt, kdyby se s Matyáškem cokoliv dělo. Naštěstí máme školku pod barákem, takže jsme všichni v klidu a navíc paní učitelce plně důvěřuji," řekla Blesku Kašáková. Ta až do narození syna neměla tušení, že ona i její parter jsou zdravími přenašeči této choroby a u jejich dětí je tak pětadvacentiprocentní šance, že budou nemocné. Což se stalo právě u Matyáše.

Velmi tak zvažují možnost, zda půjdou do tak velkého rizika a pořídí si druhé dítě. "Právě z tohoto důvodu se nám nechce do dalšího dítěte. Bavíme se o tom, ale oba si uvědomuje, co by mohlo nastat. Strach je na místě," povzdechla si modelka.