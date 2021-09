Miss 2007 Katka Sokolová se bude vdávat. Partner ji požádal o ruku na Islandu

Dvaatřicetiletá modelka Kateřina Sokolová se po letech vrátila k Michalu Valentovi. Valenta ji nyní požádal o ruku během dovolené na Islandu, kde společně prozkoumávají místní čarokrásnou přírodu. "Řekla jsem ANO!" připsala ke snímku z Islandu se zásnubním prstýnkem Sokolová, která si po rozchodu s Valentou prošla i jinými vztahy.

"Samotnou mě překvapilo, jak je to hezké. Jsme oba velmi příjemně překvapení tím, že máme úplně jiný vztah. Asi jsme si oba museli něco zažít, abychom se k sobě mohli vrátit… Už spolu celkem dlouho bydlíme. Co se týká budoucnosti, tak bych ve svém věku už nešla do vztahu, který bych vnímala jako krátkodobý flirt," uvedla v únoru pro Super.cz.

Michal Valenta je členem regionální rady, členem oblastní rady a místopředsedou místního sdružení v rámci politické strany ODS.