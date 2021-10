Žbirka: Rok před sedmdesátkou slaví v nemocnici. Do mládí by se vrátit nechtěl

Slovenský zpěvák Miroslav Žbirka si původně k 69. narozeninám chtěl nadělit 21. října koncert v pražské Lucerně, ten ovšem musel bohužel ze zdravotních důvodů neplánovaně zrušit. Fanouškům přes Instagram vzkázal, aby na něj mysleli a poslali mu pozitivní energii.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz minulý rok řekl, že nad stárnutím nikdy nepřemýšlel. Jeho ideální den je dobře se vyspat, pustit si muziku, přečíst si knížku, jít na procházku se psy nebo složit skladbu, která dává smysl.

Žbirka se narodil do hudební rodiny anglické matce a slovenskému otci a právě chvíle strávené při muzicírování jsou pro něj nejkrásnějšími vzpomínkami na dětství. Na hudební scéně začínal jako člen skupiny Modus. V roce 1977 získal společně s Jánem Lehotským a Marikou Gombitovou ocenění Bratislavská lyra za píseň Úsmev. O čtyři roky později založil skupinu Limit a vydal se na sólovou dráhu. Jeho první album se jmenovalo Doktor Sen.

Získal řadu hudebních ocenění a odehrál koncerty v Česku i v zahraničí. Zlomovým bodem pro něj byl rok 2015, když nahrál album v ikonickém britském studiu Abbey Road.

Ani po několika dekádách v hudebním průmyslu Žbirka nemá žádnou svou píseň, kterou by nemohl vystát. "Znám kolegy, kteří jsou alergičtí na svoje hity, protože je musí zpívat stále dokola, a snaží se je aspoň trochu pozměnit a zpívat jinak. To ale není můj případ. Na každém koncertě hraji své sklady tak, jak je znáte, a pořád mě to baví," řekl.

