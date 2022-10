Mirandu ze Sexu ve městě oblékala stylistka naschvál špatně. Neměla ji ráda

Stylistka Patricia Fieldová si díky seriálu Sex ve měste vybudovala úctyhodnou reputaci ve světě módy. Proslula zejména rafinovanými oděvy bláznivé Carrie Bradshawové, ale diváci oceňovaly i outfity sexy Samanthy nebo konzervativní Charlotte.

Když však přišlo na módní kreace Mirandy Hobbsové, nastalo mezi diváky i módními znalci rozpačité ticho. Úspěšná právnička se obvykle objevovala v nudném, ale pohodlném oblečení, což se na jednou stranu dalo pochopit jako projev jejího sklonu k praktičnosti. "Často lidé říkali, že se oblíká nejhůř. Ale to patřilo k jejímu charakteru," vyjádřila se Patricia Fieldová v roce 2018 s tím, že během seriálu na jejích outfitech zapracovaly tak, aby byly o něco hezčí, ale současně nepodkopaly Mirandinu osobnost.

Jenže s odstupem dvaceti let uznávaná stylistka konečně poodhalila, jak to bylo doopravdy. Cynthia Nixonová, která Mirandu v seriálu hrála, je podle Fieldové nesnesitelný všeználek. Fieldová se na stylingu pro volné pokračování Sexu ve městě s názvem A jak to bylo dál… už nepodílela. Místo toho pracovala na projektu Emily in Paris, který také spadá pod produkční společnost Darrena Stara. Pravidelně však prý poslouchala stížnosti na Nixonovou i od kostymérky seriálového pokračování.

"Já ty holky znám," řekla k tomu Fieldová. Spolupráce s herečkami na seriálových kostýmech se podle ní výrazně lišila. Zatímco se Sarah Jessicou Parkerovou si při návrzích pro Carrie dokonale sedly, s Nixonovou to byl zřejmě každodenní boj. "Sarah Jessica se domnívá, že ví všechno - a ví. A Cynthia Nixonová si to o sobě myslí taky - ale neví," dodala Fieldová.