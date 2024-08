Zpěvák Mirai Navrátil má zlomenou čelist. "Dostal po hubě," píší fanoušci

Napřed se objevila zpráva, že je frontman kapely Mirai v nemocnici, a proto se ruší plánovaná vystoupení. Nyní se sám Mirai Navrátil ohlásil svým fanouškům na Instagramu a ukázal oteklou tvář.

"Děkuju moc za Vaše zprávy. Mám kus titanu a pár šroubů v hubě, protože mám na dvou místech zlomenou čelist, ale jinak žádné drama. Věřím, že budu asap dobrej, ať si to léto ještě trochu užijem," napsal optimisticky Mirai a nezapomněl vyjádřit svou vděčnost zdravotníkům, kteří o něj pečují. "Děkuji doktorům a sestřičkám za láskyplnou profi péči, pár týdnů mě čeká kašovitá strava a drinky only, tak se těším na pořádný šnycl na Summerfestu."

Co se vlastně stalo, že zpěvák skončil se zlomenou čelistí, je tak trochu záhadou. Podle informací deníku Blesk se popral po koncertu zpěváka Eda Sheerana v Hradci Králové. "Dost tam pařil. Po koncertu se v davu zapletl do potyčky a dostal, jak se lidově říká, přes držku," sdělil deníku jeho zdroj. A tyto informace potvrzují i komentáře na Miraiově profilu. "Stalo se to v Hradci, když jsem jela z koncertu Eda Sheerana," objevilo se v komentářích pod zpěvákovým příspěvkem. "Byl to nějakej idiot, viděla jsem to na vlastní oči, chudák," napsala zpěvákova fanynka. Sám Mirai se k průběhu incidentu nevyjádřil.