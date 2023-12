Milovník žen a kokainu Hugo Haas dosáhl úspěch v Hollywoodu. Tam toužil po Praze

Nebyl to krasavec na první pohled, ale vysoká, statná postava, charisma a v neposlední řadě talent a suchý humor udělaly z Huga Haase jednu z hlavních filmových hvězd první republiky. Život na vysoké noze si užíval, zejména v podobě nekonečné záplavy milenek "Titinek", alkoholu, který tekl proudem, a také jistého bílého prášku. Začátek války a protektorát však tomu udělaly průtrž a z Haase se stal vyděděnec, který musel emigrovat.

Neztratil se ani ve světě a kariéru udělal i v Hollywoodu. Ve Spojených státech se přesto necítil nikdy úplně doma. Proto se vrátil do Vídně, kde se mu osudnou stala banální věc - večeře v podobě vařených vajíček… Od jeho smrti je to dnes rovných 55 let.

Na trpký osud Huga Haase, jeho hříchy i osudové chyby se podívejte do naší galerie.