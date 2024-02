Sebevražda dcery byla tabu, otce vinil ze smrti matky. Tragédie zhoršily jeho deprese

Po mamince byl poloviční Žid. Když mu bylo devatenáct, doprovázel ji do transportu s konečnou zastávkou v Osvětimi. Tam také Marta Kopecká zemřela. Miloš byl přesvědčený, že kdyby se s ní jeho otec nerozvedl, aby zachránil svou kožešnickou živnost, mohla se dostat třeba do Terezína, kde by měla šanci na přežití větší. Otci jeho pragmatický krok nikdy neodpustil.

Snad ještě větším traumatem pro něj byla sebevražda teprve patnáctileté dcery Jany, kterou měl se svou první manželkou Stellou Zázvorkovou. O téhle tragédii veřejně nikdy nemluvil.

Jeho největším životním nepřítelem každopádně byla maniodepresivní psychóza, onemocnění označované dnes jako bipolární afektivní porucha. Ve stavech mánie mu narůstala křídla, v depresi naopak rušil představení a "byl posedlý touhou nežít".

Více se o Miloši Kopeckém, od jehož úmrtí uplyne 16. února 28 let, dozvíte v naší galerii.