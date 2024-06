"Miliardu jsem nikdy neměla," říká Dagmar Havlová, kterou si pletou se švagrovou

K celé věci ohledně prodeje paláce v samém centru Prahy se bývalá první dáma Dagmar Havlová vyjádřila na svých sociálních sítích. A velmi jasně vysvětlila, že jde pouze o shodu jmen, a tou dámou, která prodej uskutečnila, je její švagrová Dagmar Havlová, slovenská podnikatelka a vdova po bratrovi Václava Havla Ivanu Havlovi.

"Moji milí, už je to téměř třicet let, co jsem z docela proslaveného jména Veškrnová udělala Havlová. A přesto mi píšete o prodeji paláce Lucerna. Tu jsem nikdy nevlastnila! A miliarda se mi nikdy nedostala a nedostane do ruky, nemějte obavy. Už si nás, prosím, nepleťte. Jsme zkrátka dvě Dagmar Havlové! Jedna ze Slovenské republiky a jedna z České republiky," uvedla věci na pravou míru "česká" Havlová.

Dodala také, že ji prodej nijak nepobouřil. "A já jsem ráda, jestli se s Lucernou bude něco dít. Její stav znepokojoval v konci života i mého manžela. Byl to přece jen klenot české rodiny Havlů. Tak snad se dočkáme, že peníze na rekonstrukci Lucerny, které měla přinést též nedávná dražba manželových věcí (nevím, jakou záhadou se dostal kupříkladu revoluční kabát manžela do rukou slovenské D.H.), přijdou, kam mají. Hezký den, Vaše Dagmar Havlová Veškrnová," zakončila své vysvětlení.

Není ale tajemstvím, že se jmenovkyně, které se přivdaly do slavné rodiny Havlů, nemají v lásce už dlouho. Kvůli prodeji rodinného majetku se dostaly do sporu už v roce 2003, kdy bývalá první dáma prodala Barrandovské terasy.

"My byly původně s Dášou spoluvlastnice Barrandovských teras. V době, kdy se mi v roce 1999 podařilo od Chemapolu odkoupit Lucernu, přišla s tím, že by je chtěla celé. A já jsem si řekla: když se já budu starat o Lucernu, ať se ona stará o Barrandov. Nepředpokládala jsem ale, že Terasy prodá. Byla to hloupost, Terasy měly zůstat v rodině," rozčilovala se tehdy slovenská podnikatelka Havlová.