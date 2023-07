Milan Peroutka měl o víkendu tajnou svatbu. Vzal si syna movité podnikatelky

Zpěvák, herec a moderátor Milan Peroutka se odhodlal k velkému životnímu kroku - v průběhu víkendu měl svatbu v luxusním hotelovém resortu Chateau Mcely. Jeho vyvoleným byl Dominik Roubínek, syn brněnské podnikatelky, která vlastní několik poboček restaurací McDonald's. Svatba měla původně zůstat tajemstvím, média ale nakonec byla informována dřív, než dvojice měla v úmyslu.

"Tolik jsem vám to chtěl říct první, i když jsem měl strach. Ale žádný můj scénář nepracoval s variantou, že bude 'tajný zdroj' na svatbě ještě předtím, než vůbec nějaká byla," vyjádřil se k tomu následně samotný Peroutka. Přiznal, že s oznámením o své svatbě, ale i vztahu otálel i proto, že se obával reakcí širšího okolí. Fanouškové i média o jeho sexuální orientaci už nějakou dobu spekulovala a Peroutka pociťoval úzkost z možných negativních reakcí.

"Řekl jsem si to vždycky, když jsem viděl hrůzy, co se nám všude dějou, a pak se sám sebe ptal, co vlastně pořád řeším," rozepsal se na svém Instagramu po svatbě. "Nebudu chodit kolem horký kaše. Mám kluka. Je skvělej. Je natolik skvělej, že jsem se otevřel té možnosti mít kluka. Že jsem ho představil rodině a kamarádům. A přitvrzuju, že jsem se rozhodnul si ho v sobotu vzít a představit i vám! Ani nevíte, jak moc si přeju, abyste s tím byli v pohodě i vy."

Jedním dechem dodává, že si chce toto období užít co možná nejvíce v soukromí. Snaží se proto eliminovat jak vyjádření pro média, tak i čas na svých sociálních sítích. Kvůli tomu má i prý většinu času vypnutý telefon.