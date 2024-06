Mikýř daroval půl milionu druhé finalistce Nikole Kabátové

"Je možné, že dnešek něco vydělá, a chtěli jsme to nějakým způsobem vrátit lidem a komunitě. Přišlo mi, že to dává největší smysl, že bych Nikol vrátil to, jak jsme se navzájem zachraňovali a byli jeden druhému psychickou oporou, i když jsme si jakože šli každý den po krku. Myslím, že jsme si k sobě přesto vytvořili obrovský vztah a chtěl jsem ji nějakým způsobem posunout blíž k jejím snům, o kterých jsme si na ostrově vyprávěli," řekl Mikyska Super.cz.

Dneškem Mikyska narážel právě na rozhovor v O2 aréně, který se vysílal přes placený kanál a jehož výroba spolkla podle Mikysky jeho peníze z výhry. A formát to byl úspěšný, protože i přes zdražení předplatného ze sedmi na deset euro má na svém kanálu, přes který se rozhovor vysílal, přes 17 tisíc odběratelů.



Přepuštění části výhry potvrdila portálu iDnes.cz i Nikola Kabátová.

"Peníze ještě nemám u sebe, ale je pravda, že Mikýř mi dal šek v hodnotě půl milionu. Za což jsem mu samozřejmě strašně moc vděčná," řekla pro iDNES.cz Nikola Kabátová.

"Už se mě někdo dřív ptal, co bych dělala, kdyby mi Mikýř pustil celou výhru. I o tomhle se spekulovalo, protože on se občas zmínil, že právě já bych peníze za první místo v Survivoru z naší finálové trojky potřebovala nejvíc. Pokud by to udělal, ty dva a půl miliony bych mu omlátila o hlavu, takhle bych to určitě nechtěla," prohlásila programátorka, která byla jedinou ženou ve finálové trojce reality show.



"Vypadá to, že si za peníze od Mikýře pořídím tu vysněnou dodávku, abych mohla cestovat i se svou fenkou Molly," dodala.