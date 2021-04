Pfeifferová: Začínala za kasou v supermarketu. Kde je kočičí žena s bičíkem dnes?

Michelle Pfeifferová se jako malá do noci dívala na staré filmy a chodila do kurzu herectví. Přesto nevěřila, že by se z ní mohla stát opravdová herečka. Její odhodlání jít si za svým snem se zlomilo za kasou v supermarketu, kde pracovala. Uvědomila si, že takto nechce strávit zbytek života, a vydala se do Los Angeles.