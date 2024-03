"Byl jsem otravně žárlivej," říká Michal Penk o konci vztahu s Ivetou Bartošovou

Na svou lásku s Ivetou Bartošovou zavzpomínal Michal Penk v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. "Chodili jsme spolu sedm měsíců, z toho čtyři u nás bydlela. Když se to dozvěděl její manažer (Tomáš) Gottlieb, mohl se zbláznit. Já jsem se mu nelíbil," řekl zpěvák s tím, že Ivetin manažer byl zároveň tím, kdo je kdysi seznámil.

"On nás seznámil a někam odešel. My jsme na sebe koukali, zahořelo to tam, ona se začala červenat a já šel domů a byl jsem zamilovanej až po uši," prozradil Penk, že z jeho strany to byla láska na první pohled.

Nesmělé začátky jejich vztahu pak před pár lety popsal i v jiném rozhovoru. "Pozvala mě tehdy dál. Bavili jsme se o pečení nějakého koláče a ona slíbila, že když příště přinesu litr mléka, upeče mi ho. A tak jsem to při první možné příležitosti udělal. Zazvonil jsem u ní s litrem mléka a lahví becherovky," popsal v magazínu Téma.

Jenže jejich láska neměla dlouhého trvání. Na tom, že rozchod byla Penkova vina, se oba shodli. Příčinu však viděl každý jinde. "Já jsem byl žárlivej jak pes. Byl jsem strašně žárlivej. Trpěla tím Iveta a později i Ivana. Iveta přišla s tím, že nikdy nebyla v Itálii a že ji Martin Vačkář, manžel zpěvačky a herečky Světlany Nálepkové, pozval na výlet kabrioletem do Říma. O mně v nabídce nic nepadlo. Tvrdila, že je snad jasné, že tam jede jenom na výlet, ale já žárlil. Řekl bych až otravně," myslí si Penk.

Jenže podle Bartošové, která důvody rozpadu jejich vztahu popsala v knize Neměla jsem se nikdy narodit, to bylo jinak. "Zahýbal mi tam přímo před mýma očima. A dělalo mu to dobře. Sice to nebylo přímo přede mnou v pokoji, ale s tou holkou se přede mnou klidně sebral a odešel s ní někam do lesa. Chtěl, abych to věděla."