"S dodávkami zbraní na Ukrajinu nesouhlasím," říká Michal David

"Pomáhat tím, že tam budeme posílat zbraně, a vlastně de facto pomáhat tomu, aby se zabíjeli další lidé, tak s tím já nesouhlasím," řekl zpěvák Michal David v pořadu Hráči.

Sám ruskou agresi odsuzuje a na začátku války poslal na pomoc Ukrajině 200 tisíc korun, trvá však na tom, že dodávat zbraně podle něj není řešení. "Divím se, že v téhle době války vůbec vznikají, když už všichni víme, že to nemá žádný smysl a stojí to strašné peníze. My na jednu stranu máme pocit, že pomáháme, pak zjistíme, že ty peníze utekly jinam. Já bych pomáhal humanitárně, posílal léky, anebo lidsky. U nás jedna paní z Ukrajiny uklízí 30 let a taky jsme jí teď s něčím pomohli. Ale posílat zbraně a pomáhat, aby se zabíjeli další lidé, s tím já nesouhlasím," dodal hudebník.

Pro CCN Prima News pak prozradil, že kvůli událostem na Ukrajině se nejspíš navždy rozloučil s jedním ze svých největších hitů - Ruská Máša. "Tu písničku jsem stáhl z repertoáru hned poté, co Putin napadl Ukrajinu a jaká zvěrstva tam páchá. Dokonce jsem ji vyndal i z mého tehdy připraveného alba CD Funky. Přitom jsem ji tam měl už připravenou a nově zaranžovanou. Přestože je to hit, není dobře takové písničky hrát, když vidíme, co Putin na Ukrajině předvádí. S tím já prostě nesouhlasím. Je možné, že už ji ode mě nikdy neuslyšíte," řekl razantně.