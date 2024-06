Michaela Kuklová čtyři roky po rakovině: "Skončila příkoří, vypadala jsem příšerně"

Před čtyřmi lety byla herečce Michaele Kuklové, kterou proslavily zejména role pohádkových princezen, diagnostikována rakovina prsu. Tu se jí povedlo úspěšně porazit, a to díky včasné léčbě i operaci. Pravidelně ale dochází na lékařské prohlídky, aby to měla pod kontrolou.

"Skončila mi ta příkoří, kdy jsem vypadala mnohé roky příšerně," zavzpomínala Kuklová pro Super.cz s tím, že teď se cítí mnohem lépe a vidět to je i na jejím zdravějším vzhledu. Jen málokdo by jí uhodl 56 let. "Nepoznávám sama sebe a nemám ráda ty fotky a teď, když žiju krásně, tak se to začalo zračit. Nic jiného v tom asi není."

"Výsledky vypadají dobře, teď čekám na výsledky magnetické rezonance, tak snad také budou dobré," prozradila herečka. "Teď mám kontroly po půlroce, nevím, jak to bude dál, ale budu asi hlídaná pořád."

Léto si plánuje užít se svým patnáctiletým synem Romanem a v plánu má hlavně odpočinek. "Během roku jsem i nedospalá. Teď budou prázdniny, tak se dospím, ale já pro to opravdu moc nic nedělám. Je to pohled na svět," dodává Kuklová optimisticky.