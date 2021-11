Melania opět perlí. Záběr znechuceného výrazu při pohledu na Donalda je virální

Bývalý americký prezident si v Atlantě vyrazil s manželkou na baseballový zápas mezi Atlantou Braves a Houston Astros.

Záznam náhlé změny výrazu v obličeji Melanie sdílel on-line Mike Sington z americké mediální společnosti NBCUniversal, který vyzval uživatele Twitteru: "Sledujte to opovržení a znechucení, které Melania vzdává Donaldu Trumpovi, kdy se od něj odvrací. Ve skutečnosti je to tak rozkošné, můžete si to pouštět znovu a znovu."

Z videa se stal rychle virální hit a na internetu se jím baví miliony lidí.

Jak rychle bývalé první dámě dokáže ztuhnout úsměv na tváři, už ukázala v srpnu minulého roku v závěru nominačního sjezdu Republikánské strany v zahradě Bílého domu.

Úsměv první dámě ztuhl ve chvíli, kdy na pódium přišla dcera Donalda Ivanka Trumpová. I z této náhlé změny grimasy se stal okamžitě virální hit a jen přes noc vidělo párvteřinový záběr na sociálních sítích pět milionů lidí.