Matthew Perry přiznal, proč se rozešel s Julií Robertsovou. Byl jsem zlomený, říká

Podle úryvku, který zveřejnil londýnský deník Times, herec Matthew Perry ve svých nových pamětech Přátelé, milenci a velký průšvih vzpomíná, že láska mezi nimi vznikla díky tomu, že Julia Robertsová dostala v roce 1995 nabídku na hostování v legendárním seriálu Přátelé. Její podmínkou ale bylo, že bude její postava spjata s rolí Chandlera, kterého hrál právě Perry.

Na naléhání tvůrkyně seriálu Přátelé Marty Kauffmanové poslal Perry Robertsové tři tucty růží a cedulku s nápisem: "Jediná věc, která je víc vzrušující než vyhlídka na společné natáčení, je, že mám konečně záminku poslat ti květiny", aby hvězdu filmu Pretty Woman přemluvil k přijetí nabídky.

"Tak začaly tříměsíční námluvy prostřednictvím každodenních faxů. Bylo to v době před internetem, před mobilními telefony - veškerá naše komunikace probíhala faxem. A bylo jich hodně, stovky," píše Perry a pokračuje: "Třikrát nebo čtyřikrát denně jsem seděl u faxu a sledoval, jak se na kusu papíru pomalu objevuje její další zpráva," popsal herec s tím, že to bylo kvůli tomu, že Robertsová v té době natáčela ve Francii.

Brzy mezi nimi na dálku přeskočila jiskra a oni se od faxů dostali k pětihodinovým telefonickým rozhovorům. A to ještě předtím, než se dvojice setkala tváří v tvář. V době, kdy spolu natáčeli Přátele, už tvořili v soukromém životě pár. Na Nový rok 1996 dokonce společně navštívili hereččiny rodiče v Taosu v Novém Mexiku. Láska ale neměla dlouhého trvání a o dva měsíce později byl Perry zase svobodný.

"Chodit s Julií Robertsovou bylo pro mě příliš. Neustále jsem si byl jistý, že se se mnou rozejde. Proč by to neměla udělat? Byl jsem zlomený, pokřivený, nehodný lásky," prozrazuje herec ve své knize s tím, že na vině bylo jeho nízké sebevědomí.

Perry ve svých pamětech také hovoří o boji s alkoholem a závislostí na drogách a o tom, co ho nakonec přivedlo ke střízlivosti. "Musel jsem počkat, až budu docela střízlivý, abych to všechno sepsal. Ale hlavně jsem si byl docela jistý, že to lidem pomůže " řekl nedávno časopisu People o své knize.