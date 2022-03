Známý pár popisuje soužití s uprchlíky z Ukrajiny. S dětmi je sblížilo vaření špaget

Daniel Krejčík s Matějem Stropnickým se po vypuknutí války na Ukrajině rozhodli proměnit svůj zámek v Osečanech na Příbramsku v uprchlické centrum. První rodiny už dorazily na místo a Krejčík na svém instagramovém profilu popsal, jak vypadají jejich společné dny. Největším problémem, který už ale s hosty zvládli překonat, byla jazyková bariéra.

"Matěj vzal včera všechny dospělé na úřady a pochůzky a mně na zámku zůstaly jejich děti. V deset ráno jsme si nerozuměli, ale ve čtyři odpoledne už jsme měli 'aurrr lengviča'. Ve videu uslyšíte čtyři světové jazyky ve dvaadvaceti sekundách, což je sice scéna jako z Kolji, ale na všem jsme se domluvili," připsal ke svému příspěvku.

Děti podle herce nejvíc baví společné vaření. "Italové vymysleli špagety s červenou, který sbližujou lidi a děti mezinárodně. A když s dětma i vaříte, tak ony to jídlo pak dokonce i sní," pochvaloval si Krejčík, který poděkoval svým fanouškům za vlnu zájmu a nabídky pomoci. V současné době prý ale mají všeho dostatek.

Krejčík v posledním roce několikrát veřejně mluvil o tom, že by chtěl, aby do jejich rodiny přibyly děti. Péči o ně si vyzkoušel i v pořadu Výměna manželek, kterého se spolu se Stropnickým zúčastnili. "Chtěl jsem, aby si Dan vyzkoušel, jaké to je, starat se o děti, sám je jedináček, děti by moc chtěl a trochu jsem doufal, že změní názor - jenomže on to setsakramentsky dobře zvládnul a názor nezměnil," vysekl poté svému partnerovi poklonu na svém Facebooku Stropnický.