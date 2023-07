Matěj Homola z kapely Wohnout se vyboural na motorce. Leží v albánské nemocnici

Zpěvák Matěj Homola je pověstný svým smyslem pro dobrodružství a na rozdíl od jeho bývalé partnerky Dary Rolins, se kterou má dceru Lauru, ho neužije na pobyty v luxusních resortech. Několikrát například procestoval Indii a letos se vydal na motorce na Balkán. Jeho cesta však skončila ošklivým zraněním a hospitalizací v Albánii.

"Tak jo, ne vždy to vyjde, zdravím z nemocnice z Albánie. Pes, co vběhnul pod kola, ukončil předčasně tenhle mototrip. Mám zlomenou klíční kost a domů nepojedu po dvou kolech, ale poletím," napsal k fotografii z nemocniční postele na svém profilu na Instagramu.

Jeho sledující dokonce budou mít možnost se na vlastní oči přesvědčit, jak k nehodě došlo. "Vše bude v posledním videu z týhle cesty, kterejch by celkem mĕlo bejt pět, zatím vyšly dvě, neměl jsem moc čas to stříhat, no, tak teď ho budu mít hodně," dodal zpěvák, jehož čeká dlouhá rekonvalescence.

Pod příspěvkem se okamžitě začala množit přání brzkého uzdravení, a to jak od fanoušků, tak od kolegů. Mezi těmi, kdo mají o Homolu strach, je například herečka Adéla Gondíková nebo hudebník Václav Noid Bárta.

Na motorce byla s hudebníkem i jeho partnerka Andrea, která naštěstí vyvázla jen s odřeninami. Koncerty, které má kapela Wohnout v nejbližších dnech domluvené, bude muset odehrát v komornější sestavě, tedy bez Matěje.