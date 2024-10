"Máte umělé kozy a žádný mozek," říká o svých sokyních Hanychová

Influencerka Agáta Hanychová většinou dělí lidi na dva tábory. Jeden jí přeje úspěchy a druhým dost leží v žaludku. Do toho druhého patří i Nela Slováková, brněnská podnikatelka, která nechvalně proslula například tím, že v době covidové pandemie vydělávala velké peníze na tom, že důvěřivým lidem prodávala roušky s údajným obsahem stříbra. A právě ta opět vykopala válečnou sekeru.

Když Hanychová zvěřejnila své odhalené fotografie, kterými propaguje nový parfém své kosmetické značky, Slováková se jí veřejně vysmála. "Co si objednáš a co ti přijde z AliExpressu," napsala ke srovnání své a Agátiny fotky v narážce na známý čínský zásilkový obchod, u nějž dodané zboží dost často neodpovídá produktovým snímkům. A pohrdavě se vyjádřila i na adresu Agátiny postavy.

Jak se dalo předpokládat, Hanychová to nenechala bez povšimnutí. "Tady tu paní já budu žalovat, protože poškozuje jméno mojí firmy. A na rozdíl od ní já v Číně nenakupuji," vrátila úder Hanychová. "Všechny tyhle zakomplexovaný holky, co se jim nedaří být slavné nebo úspěšné, se pak navezou do mě, aby měly nějaký článek v novinách. Hrozně gratuluju, holky. Většinou jste blonďaté, máte umělé kozy a žádný mozek," okomentovala to pak ještě ve svých InstaStories.