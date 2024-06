"Oddělené světy našemu partnerství pomáhají," říká Martina Preissová

Herečka a spisovatelka Martina Preissová pevně stála po boku svého manžela Martina Preisse i v době, kdy ho přemohl démon alkoholu a potýkal se s vážnými psychickými problémy. Ty ho dovedly až do psychiatrické léčebny. Nyní prozradila svůj recept na šťastné manželství. Podle ní je to fakt, že umí volný čas trávit i každý sám.

"U dvou lidí nemusí existovat jen to, co je spojuje. Ostrovy jejich zájmů mohou fungovat vedle sebe. Proto nenutím Martina jezdit se mnou na Moravu a křepčit do rána u cimbálovky, protože vím, že k tomu nemá žádný vztah. Vypravuju se tam sama a myslím si, že ty oddělené světy našemu partnerství naopak pomáhají," řekla v rozhovoru pro iDnes Preissová.

Vzhledem k hereckému povolání si známí manželé ale mnoho volna neužijí. "Volných víkendů moc není, a když už se to podaří, jedu s jedním synem do Znojma a manžel vezme druhého do jižních Čech. To prospívá i vztahu těch dvou puberťáků," nakousla Preissová i otázku jejich dvou synů. Podle jejích slov jsou kluci každý jiný.

"Matouš v září nastupuje na střední školu Eduso, kde bude studovat výtvarnictví plus užitý design. Na talentovkách byl ohromně úspěšný, tak jsme rádi, že se tam dostal a bude dělat čtyři roky to, co ho baví," říká s tím, že to, co vystuduje ještě nemusí být v životě jeho povoláním. Ona sama absolvovala pedagogickou školu.

O tři roky mladší Šimon podle maminčiných slov k umění netíhne vůbec. "Je sportovec, miluje spravedlnost a už rok nám tvrdí, že půjde na policejní školu. V první třídě horoval pro myslivost. Dokonce jsem mu musela koupit v e-shopu klobouček a uniformu, pořídit umělohmotnou flintičku a on pak chodil po Kunratickém lese a naprosto vážně napomínal lidi, ať tam neodhazují papírky. Boj proti nepořádku má v sobě zakořeněný, ale ať si vystuduje, co chce," uzavírá herečka s tím, že chce, aby byli v životě hlavně spokojení.