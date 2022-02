Martina Pártlová se odhalila na pláži. Jde proti všem trendům

Jako mnoho jiných utekla i zpěvačka Martina Pártlová se svým partnerem, hudebníkem Josefem Vařekou a dcerou Stellou před lednovým počasím k moři. Svoje fanoušky na závěr dovolené na Seychelách potěšila i fotkou, na které se ukázala v plavkách bez jakékoliv úpravy.

"Pepa: To bude hezká fotka na instáč! Martina: Pepo, nefoť mě… Pepa: Jé, jen zatáhni břicho. Martina: To nejde!!! Pepa: Dělej… Martina: Ty woe, říkám, že to nejde… Pepa: Ježiš, Martino, zatáhni… A tak Martina zatahovala a zatahovala, ale bohužel to nešlo… Co z toho plyne? Pepa zjistil, že Martině nejde zatáhnout břicho. Ale opálená jsem, to jo," popsala vtipně dvaačtyřicetiletá zpěvačka vznik snímku, na který pozitivně zareagovalo skoro devadesát tisíc lidí.

Uživatelé sociálních sítí oceňují hlavně to, že Pártlová se nebojí ukázat pár měsíců po porodu svoje tělo, aniž by si pomohla zkrášlujícími filtry nebo aplikacemi. A ani známé tváře nešetřily pod fotkou komplimenty. Svůj obdiv zpěvačce vyjádřila například herečka Eva Holubová, zpěvačka Monika Absolonová nebo Anna Slováčková.

Zdaleka nejde o jediný případ, kdy zpěvačka dokázala, že se nebere nikterak vážně. Pochlubila se například fotkou inspirovanou snímkem moderátorky Evy Perkausové, která s manželem Ivanem Heckem fotí na dovolených velmi krkolomné pozice.

Martina Pártlová na sebe upozornila v roce 2008 v pěvecké soutěži X Factor a v současné době vystupuje jako host se skupinou Čechomor. S kamarádkami Veronikou Arichtevou a Nikol Leitgeb mají projekt 3v1.