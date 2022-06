Martin Pechlát jako tátomáma. Nový seriál řeší i důsledky digitálního seznamování

"Mám v seriálu takovou 'tátomámovskou' roli. Zároveň je to i o Petrově další fázi života, kdy dcery jsou dospělé a mají své životní peripetie. No a tatínek ty peripetie teď zažívá také," říká ke své roli Martin Pechlát.

Veden heslem "Padesát je nových třicet" si Petr Hora začíná pod dohledem svých dcer hledat novou partnerku v zábavných i trapných situacích. Zamiluje se, prochází zklamáním, přesto pokračuje v randění a doufá, že jednou najde tu pravou. Navíc musí řešit milostné strasti svých ratolestí. Jedna právě rozešlá, druhá provdaná po několikadenní známosti, třetí navazuje vztah s výrazně starším mužem.

"Snažíme se, aby ten seriál byl lehce komický, takže se dostáváme do vypjatějších, ale ne úplně od života odtržených situací. Právě ten komický potenciál mě na scénáři zaujal. Zároveň se v příběhu neděje nic nereálného, co by se nemohlo stát," komentuje seriál ústřední herec.

Táta v nesnázích ale nemá být pouhou zábavou, má ambici řešit i důležité společenské téma. "Žijeme v době vysoké rozvodovosti a pro mladé lidi je v digitálním věku stále obtížnější založit rodinu vzhledem ke zdánlivě nekonečným možnostem seznamování," prohlásili tvůrci.

Seriál pro televizi Nova realizuje Paprika Studios, podobně jako například obě řady Pana profesora. Kromě Martina Pechláta si v seriálu dále zahrají Jitka Schneiderová, Agáta Červinková, Štěpánka Fingerhutová, Veronika Divišová, Petra Hřebíčková, Bořek Slezáček, Kryštof Bartoš a další.