Martin Dejdar ukázal miminko a Lucii Bílou její partner pohřbil

S humorem jde všechno lépe a české celebrity ho v uplynulém týdnu měly na rozdávání. Ať už to byla zpěvačka Lucie Bílá, která s partnerem sehrála scénku s vraždou, nebo třeba Vendula Pizingerová, která si dokáže udělat legraci z vlastního stárnutí. A své fanoušky rozesmála například i moderátorka a čerstvá dvojnásobná maminka Monika Leová.

