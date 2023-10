"Celý život chodím na terapii," přiznává Martha Issová

"Duševní hygiena je důležitá pro všechny, nejen pro herce," je si jistá herečka Martha Issová, která říká, že na rozdíl od jiných svých kolegů ona nikdy neměla problém vystoupit i z náročné role tak, aby neovlivňovala její soukromý život. Přesto přiznává, že pravidelně navštěvuje odborníka na lidskou duši.

"Všichni v životě používáme emoce, ať chceme, nebo nechceme. Když nechceme, stejně dojdeme do bodu, kdy je musíme řešit. Já používám terapii jako celoživotní způsob, jak si v životě najít zdravou cestu a být duševně zdravá. Terapii nevnímám jako nadstandard nebo jen pro lidi, kteří mají opravdu psychické problémy. Ale vnímám to jako úžasnou možnost být v kontaktu sám se sebou," prohlásila v rozhovoru pro Vlastu.

Tam se také rozpovídala o svém názoru na práva LGBT+ komunity. Ona sama je velmi liberální. "Vlastně mi to téma přijde přeceňované. Je spousta důležitějších věcí, ale ta tolerance a netolerance je téma odvěké, které tady s námi bude navždycky. Já sama jsem vyrostla po boku nejlepšího kamaráda mých rodičů, který byl homosexuál. Ten nás v dětství hlídal, de facto u nás doma žil. Přijde mi vlastně legrační, že se to teď tolik řeší. Pro mě je to automatické, jsem tolerantní člověk a myslím si, že je úplně normální, aby měl každý svůj životní prostor pro naplnění své touhy, pokud to nikomu neubližuje."

O podobných věcech pochopitelně doma mluví i se svými dvěma dcerami. "Ony mají těch informací mnohem víc. Emilce je pět, ta v tom tolik nejede, ale Františka, které je jedenáct, už tato témata nasává a vnímá."