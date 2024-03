Róba Marthy Issové byla výsledkem kreativní spolupráce. Řešila to i s manželem

Během sobotního večera okouzlila Martha Issová v lehkých bílých šatech s hlubokým výstřihem. Tak jako po minulé ročníky Českého lva i toto bylo dílo z ateliéru Chatty, který až do začátku tohoto roku tvořily návrhářky Radka Sirková a Anna Tušková. Kvůli rozdílným kreativním vizím se ale rozhodly rozdělit, naštěstí v přátelském duchu.

Issová se přátelí s oběma ženami. Sněhobílá kreace ve stylu antické bohyně byla tentokrát výsledkem společné vize Issové a Sirkové. "Každoročně to spolu kreativně vymýšlíme," prozradila herečka pro Lifee. "Letos jsme byly spolu vybírat dokonce i materiál a hodně se to odvíjelo od toho, jaké materiály byly dostupné."

Když přišlo na róbu, slovo dostal i Issové manžel, producent a režisér David Ondříček. "Své šaty s ním konzultuji, protože je to nejdůležitější muž mého života. Jeho názor je pro mě samozřejmě důležitý," uvedla herečka, ale vzápětí to upřesnila. "V konkrétních pojmech se spolu nepohybujeme. Má poměrně vyhraněný názor, ale nedává mi nějaké ultimativní podmínky pro to, co bych měla splňovat."

Svůj módní styl tvoří Issová s dávkou kreativity a přirozenosti. "Intuitivně to všechno nechávám, aby to přicházelo, aby to na mě dopadalo. V rámci momentální situace se to všechno tvoří. Nemám nějaký cíl nebo plán, mustr, pro tyhle věci. Spíš je to tak, jak to člověk cítí, co zrovna prožívá a jakým způsobem komunikuje se světem kolem sebe."

Důležitou roli ovšem v jejím šatníku hrají šperky, které pro ni vyrábí její další dobrá přítelkyně, šperkařka Janja Prokić. "Její šperky mají pro mě i hlubší význam než jen zdobit mě. Janja pracuje se symboly, takže pro mě pokaždé přinášejí něco nového," dodala.

To, jak k ní přicházejí podobně naladěné a kreativní duše, vnímá Issová jako výsledek správného myšlenkového naladění. "V tomto směru spoléhám na model, který v životě aplikuji ve všech směrech - to znamená být otevřená a koukat se kolem sebe na lidi. Oni potom ke mně ti dobří lidé přijdou, ti, kteří ke mně přijít mají," konstatovala spokojeně.