Martha Issová plánuje roční pauzu, chce se soustředit na dcery

Martha Issová nastoupila hereckou kariéru v poměrně mladém věku, navzdory přání své maminky. V patnácti se před filmovou kamerou objevila poprvé a od té doby se prakticky nezastavila.

Teď má ale pocit, že je nejvyšší čas zvolnit. "V tomto životním období jsem si řekla, že po letech, kdy jsem hodně pracovala, nastal čas, že mě potřebují moje dcery," prozradila v rozhovoru pro Blesk. "Takže jsem si naordinovala minimálně roční pauzu, kdy se budu věnovat sobě a rodině. Nic netočím, nezkouším nové inscenace. Ale ty, které jsem nazkoušela, hraju."

Ačkoli se narodila do filmové rodiny, její rodiče nadšením z její kariérní volby zrovna neoplývali. Zejména její mamince, známé herečce Lence Termerové, se to nepozdávalo. "Zná ten obor a zná jeho stinné stránky. Rodič si vždycky přeje, aby jeho dítě bylo trápení vystavené v co nejmenší možné míře," konstatovala teď s pochopením Issová. "Ale je fakt, že když jsem potom už začala pracovat, když mě vyhodili ze školy a já začala točit a hrát v divadle, rodiče viděli, jak to miluji, naplňuje mě to a snad pro to mám i nějaké předpoklady."

Issová je zároveň ráda, že ačkoli si po boku své mámy zahrála ve svém prvním filmu O princezně, která nesměla na slunce, tak Termerová jí to neplánovala nijak ulehčit. "Dělala, že k sobě nepatříme," prozradila Issová. "Ale jsem za to mámě vděčná, rodiče nemají dětem ulehčovat cestu."