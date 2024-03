Marta Kubišová sekla s prací na své biografii. Nechce čelit nenávisti

Zpěvačka Marta Kubišová se nechala přesvědčit, aby napsala knihu o svém pozoruhodném životě, i z toho důvodu, že chtěla mít konečně vliv na to, co se o ní píše. "Vyšla o mně spousta knih, žádnou jsem ale nepsala já. Chtěla jsem, aby konečně vyšla pravda, jak to všechno se mnou a s ostatními doopravdy bylo. Nemá to ale cenu! Žijí tady divní lidé, kteří by tomu stejně neporozuměli…," rozčílila se Kubišová pro Blesk. Co ji tak zlobí?

Důvodem, proč se rozhodla knihu nakonec nenapsat, jsou negativní reakce, které jí začaly chodit poté, co přijala státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Tomu někteří vyčítají jeho čtyřleté členství v KSČ a mají pocit, že tím Kubišová jde proti ideálům Charty 77, jejíž byla tváří.

"Vyčítají mi, že jsem se tím dopustila zločinu proti Chartě 77. No prosím vás, má cenu pro takové lidi psát knihu?! Vždyť by to nikdy nepochopili! Vždyť oni ani nevědí, že Charta 77 nebyla jenom Havel a spol. To byl jeden proud. Ten druhý byli komunisté, kteří ze strany vystoupili. A ten třetí normální lidi," zlobí se zpěvačka.

Na zlé reakce prý nemá nervy a nechce riskovat, co by se stalo po vydání knihy. "Štvou mě už jen ty anonymy a narážky na metál. Kdyby kniha vyšla, ty řeči by mě zabily! A já aspoň nepůjdu na operaci s karpálními tunely, které mě začaly při psaní pěkně bolet. A Václav Havel mi to tam nahoře snad promine. Zdraví má člověk jen jedno," uzavřela téma rázně Marta Kubišová.