Marku Adamczykovi došel při potápění vzduch. "Není to sranda," říká

Marek Adamczyk v seriálu hraje policejního potápěče: "Potápění mě moc bavilo a bylo zajímavé sledovat ty profíky, jak si počínají, na co kladou důraz, aby pro ně bylo všechno bezpečné," prozradil eXtra.cz.

Herec sám se dostal pod hladinou do svízelné situace. "Ponoříte se a docela rychle ztratíte pojem o tom, jak jste hluboko, kde je břeh. Dokonce se mi stalo, že mi pod vodou došel vzduch," popsal s tím, že však všechno dobře dopadlo. "Měl jsem vedle sebe Máru, profesionálního potápěče, který mi rychle pomohl. Není to žádná sranda," přiznal Adamczyk.

Výcvik herců probíhal na Slapech, kde točili, ještě před tím ovšem trénovali v bazénu. "V bazénu se naučíte získávat cit pro vodu. Co dělat, když vám nateče voda do masky, když ztratíte automatiku, abyste nepanikařili," vysvětlil Adamczyk, který také na vlastní kůži poznal, že mezi potápěním v moři a v české přehradě je velký rozdíl. "Představoval jsem si, že pod tou vodou něco uvidím, bude to zážitek, ale je to spíš jako ze strašidelného světa. Svítíte baterkou, vidíte nejrůznější kořeny a podivné skulptury, které vypadají strašidelně. Tu romantickou představu mi ponory na Slapech rychle rozbily," přiznal herec.

Mimochodem, vedle potápění se při natáčení užil i řízení člunu, což ho hodně bavilo. "Jediné, co mě mrzí, je to, že kolegyně Šárka Vaculíková si stihla udělat vůdce malého plavidla. Já oproti ní tu loď neřídil tak často, tak jsem neměl důvod," dodal Adamczyk.