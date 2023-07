Markéta Konvičková chodí kvůli nádoru do různých nemocnic několikrát do roka

Zpěvačce Markétě Konvičkové ještě před porodem dcery Amálky diagnostikovali lékaři čtyřcentimetrovou cystu na vaječníku. Povedlo se jím ji odstranit, ale s tím, že se zdravotní potíže mohou kdykoli vrátit, a nakonec jí sdělili, že se jedná o nádor nezvyklého typu.

"Znovu zdůrazňuju: neměla jsem rakovinu. Mám vzácný druh nádoru, který se jako rakovina tváří, ale není. Díkybohu," uvedla věci na pravou míru už poněkolikáté Konvičková. "Nezabírá na to klasická léčba jako chemoterapie. Měly by na to zabírat tabletky. Takže už je budu brát doživotně."

Dodává ovšem, že kvůli jejímu zdravotnímu stavu jsou pravidelné návštěvy nemocnic samozřejmostí. Střídavě navštěvuje zařízení v Praze i v Třinci.

"Není to nic tajného. V nemocnicích jsem často. Jednou jsem byla tři týdny, jindy dva týdny, pořád jezdím na nějaké kontroly a vyšetření, léčby a podobně," svěřila se eXtra.cz. Nejedná se o krátké pobyty, s tím je ale zpěvačka smířená.

"Třeba dvakrát ročně si jedu na dva týdny lehnout do špitálu, aby mi udělali veškerá vyšetření, abych byla pod kontrolou a pod dozorem. Už i vypadám dobře, cítím se dobře, všechno to vychytali," pochvaluje si navzdory komplikované situaci Konvičková.