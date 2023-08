Zpěváka Marka Ztraceného dohnal strach o fanynky až na policii

Závažný případ zneužití svého jména řeší zpěvák Marek Ztracený. Tentokrát však nejde o podvodné získání finančních prostředků. Neznámý muž se totiž snažil vylákat jednu ze zpěvákových fanynek na Slovensko. Použil k tomu záminku falešného castingu a vystupoval přitom coby manažer Ztraceného.

"Naštěstí mladá dívka kontaktovala mou skutečnou manažerku s tím, že si chce pozvání do zahraničí ověřit. Že jsem se rozhodl jí pomoct v kariéře, protože je začínající zpěvačka," prozradil Ztracený Blesku.

"Falešný manažer na mladou ženu dokonce neustále naléhal, že má přijet na Slovensko kvůli castingu do nového muzikálu, který údajně chystám. Že to musí být co nejdřív, jinak bude mít údajný manažer u svého šéfa obrovský průšvih… Nic takového jsem nikde nezmínil, ani neplánuji," popisuje zpěvák, kterého už devět let zastupuje manažerka Simona Krajczy.

"V ten moment jsem zalarmoval policii, která okamžitě začala jednat," dodal zpěvák s tím, že mu z toho jde mráz po zádech. "Vůbec nechci domyslet, co se jí mohlo stát!"

Ani policie celou kauzu nebere na lehkou váhu. "Nemusí jít o ojedinělý případ! Je možné, že se pachatel dopustil již v minulosti podobné trestné činnosti. Pokud se někomu něco podobného stalo, ať se neváhá obrátit na linku 158 nebo nejbližší služebnu Policie ČR," vyzývá policie.

"Všechny prosím: Dávejte na sebe pozor a nevěřte podvodníkům na sociálních sítích. Je jich tam opravdu hodně," dodává Ztracený, který doufá, že se podaří pachatele vypátrat.