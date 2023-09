"Nikdy jsem ze scény neodešla," říká Gombitová. Prozradila také, co ji dělá šťastnou

Když po nehodě zůstala upoutána na invalidní vozík, stáhla se do ústraní. To už je ale více než čtyřicet let. Marika Gombitová je nyní v jednom kole. A prozradila, co jí pomáhá udržet si optimismus.