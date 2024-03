Říkali jí Meryčka. Marie Rosůlková dala před rodinou přednost divadlu. A nelitovala

Největší popularity se Marie Rosůlková dočkala v sitkomu Taková normální rodinka, kde si zahrála babičku - autorku detektivek, která sype arzen do kávy, příbuzné probodává jehlicí a rodinné trable od malování po svatbu zlehka řeší větou: "Ale děti moje, to přece není vůbec žádný problém!" Sama děti nikdy neměla a vdaná byla za celý svůj život jen dva roky. Před manželstvím ale nakonec upřednostnila divadlo, čehož nikdy nelitovala. "Já jsem nezaložila rodinu, protože jsem zvolila divadlo. Byla to moje dobrovolná volba. Byla jsem sobec, kupodivu mi to osud neoplatil ve zlém. Prožila jsem hezký život." Zemřela v úctyhodném věku 92 let a ani na nemocničním lůžku neztrácela smysl pro humor. Když se jí ptali, jak se jí daří, odpovídala: "Špatně, ale dobře to snáším."

