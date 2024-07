Marek Vít bude popáté otcem. Tajně se znovu oženil po půl roce známosti

O podnikateli Marku Vítovi nebylo poměrně dlouho dobu nic slyšet. Muž, kterého si moderátorka Mirka Čejková vzala jako vězně při jeho výkonu trestu a později ho obvinila z domácího násilí, se z novu oženil a brzy se stane otcem. V pořadí páté dítě mu porodí o 20 let mladší partnerka Kristýna.

"Kristýna je ve 14. týdnu, bydlí se mnou kousek od Barcelony. Pohlaví miminka nevíme a je nám to jedno, ale necháme si ho říct. Jsme na vše opatrní, i do třetího měsíce jsme čekali na vyšetření, zda je vše s mimčem v pořádku," pochlubil se radostnou novinkou Vít, který už se stačil i oženit. A to přesto, že se začátkem letošního roku se současnou paní Vítovou ještě ani neznali.

"Známe se půl roku a je mezi námi taková top chemie lásky, že jdeme do všeho naplno, byť jsme věkově od sebe 20 let. Věk je jenom číslo," prozradil pro eXtra.cz. Tajná svatba se konala v Harrachově a za svědka Vítovi šel český šampion ve skoku na lyžích Pavel Ploc.

"Začátkem června, když jsme věděli, že už čekáme mimi, jsme se rozhodli, že se vezmeme. Zavolal jsem kamaráda Tomáše Ploce, který je místostarosta v Harrachově, a starostu pana Vašíčka a požádal je, zda se to dá rychle zorganizovat. Vyhověli nám ve všem a dámy z úřadu i vše moc krásně připravily. My jsme dorazili, vzali se a z úřadu jsme se jeli převléknout do normálního free oblečení a šli do restaurace v Harrachově. V restauraci nic nevěděli, prostě setkání s přáteli," popsal Vít neformální svatbu. A přiznal, že ještě předtím, než vlezl do chomoutu, vyřídili předmanželskou smlouvu. "Před svatbou jsme skočili k notáři, máme to vyřešené. Kristýně jde o mě, je to normální holka."