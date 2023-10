Marek Eben StarDance moderovat nechtěl. Přesvědčila ho až manželka

Nabídku na moderování prvního ročníku soutěže StarDance Marek Eben nejdříve odmítl. "Já jsem to nechtěl dělat. Hned jsem řekl, ať na to zapomenou!" prozradil Eben v rozhovoru na Frekvenci 1. Produkce totiž nešikovně zvolila slova a oslovila ho s tím, že jde o moderování reality show. A to se Ebenovi nezdálo.

Získal totiž dojem, že půjde o pořad typu Big Brother nebo VyVolení, které tehdy byly velmi populární. Marek Eben ovšem jejich fanouškem nebyl. "Aby to vylepšili, řekli, že je to o tanci. Odpověděl jsem, že to už vůbec! K tomu já nemám vztah," odmítl tehdy produkci.

Malou šanci u nás tehdy neznámému formátu ale přece jen dal a pustil si DVD s originální britskou verzí. Tím se vše změnilo. "Rozhodlo hlavně to, že se moje žena v půl třetí ráno chtěla podívat na další díl. A to jsme to měli bez překladu a žádnou z těch celebrit jsme neznali," prozradil Eben, že nebýt jeho manželky Markéty Fišerové, tváří české StarDance by se nestal.