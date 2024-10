"Je to, jako bych měl vilu s bazénem," vtipkuje o zázemí StarDance Marek Eben

Moderátor Marek Eben k taneční soutěži neodmyslitelně patří. Mnohé z diváků ale ani nenapadne, že i pro něj a jeho partnerku Terezu Kostkovou jsou televizní přenosy náročné. A to přesto, že netančí.

"Každá soutěžní sobota pro nás začíná už dvanáct hodin před přenosem. To, co lidé vidí večer, my už jsme ten den dělali dvakrát předtím. Jednou na neveřejné a podruhé na generální zkoušce," popisuje Eben, jak probíhají přípravy na večerní přímý přenos. Proto je velmi vděčný, že má možnost si zdřímnout ve své šatně, kde má už několik let svůj gauč. "To už něco znamená, když od ČT dostanete gauč. To je to samé, jako když vám americká televize pronajme během natáčení vilu s bazénem. Jo, gauč, ten nemá každý," zavtipkoval pro Blesk.

A popsal, že v prvních ročnících takový luxus rozhodně neměli. "Tereza se po první řadě soutěže stala maminkou. A během dalšího ročníku bylo potřeba vytvořit prostor, kde by mohla synka kojit. My jsme měli dvě šatny a mezi nimi byla taková předsíňka a tam produkce umístila ten kojící gauč," řekl s tím, že první roky se o místo k odpočinku střídali. Až po šesti letech od produkce dostali každý svůj vlastní.