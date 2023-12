Marek Eben se bojí reinkarnace, protože by musel znovu do školy

Téma smrti není pro moderátora a hudebníka Marka Ebena žádné tabu. Věnuje se mu i v textech písní, které skládá pro kapelu Bratři Ebenové, kde hraje se svými bratry Kryštofem a Davidem. Jsem přesvědčen, že formu po smrti nějak změníme. Jen doufám, že to nebude reinkarnace," říká Eben s tím, že by se na svět už vrátit nechtěl.

Bojí se prý, že by musel znovu absolvovat všechno nepříjemné, co život provází a to včetně školní docházky. "Když teď bylo 1. září, říkal jsem si: "To je tak skvělé, že nemusím do školy." Vybavil jsem si tu depresi, jak jsem vždycky šel s taškou a pytlíkem na cvičky… Jsem opravdu šťastný, že už nemusím. Když je člověk navíc na volné noze, pak 1. září nemusí ani do divadla na zahajovací zkoušku. Tato míra svobody je mi velmi příjemná. Takže reinkarnaci ne," zavtipkoval v rozhovoru pro iDnes.

A nelíbila by s mu ani jiná forma života. "Nedejbože, kdyby se z člověka následně stal hmyz nebo něco takového. To mě děsí. Doufám, že po smrti to tak hrozné nebude, a věřím, že to bude trošku lepší a spravedlivější než tady. I když já si opravdu nemám na co stěžovat. Měl jsem obrovskou kliku, kde jsem se narodil a do jaké rodiny," říká moderátor, který před několik dny uzavřel dvanáctou řadu oblíbené StarDance.