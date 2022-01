Manžel Kim Kardashianové Kanye West poprvé vyvedl novou přítelkyni

Začátkem ledna popsala Foxová svůj románek se čtyřiačtyřicetiletým raperem v článku pro časopis Interview. Prozradila, že po prvním silvestrovském setkání s Westem pocítila "okamžité spojení". "Jde z něj skvělá energie. Je zábava být v jeho blízkosti. Celou noc jsme se s přáteli v jeho společnosti bavili, smáli se a tančili," uvedla herečka, kterou můžou diváci znát například ze snímku Drahokam (2019), kde si zahrála po boku Adama Sandlera.

Foxová dále prozradila, že si nedělá nic z pomluv, které se kolem jejího románku s Westem vyrojily. "Je legrační, že se mi dostává takové pozornosti, ale opravdu je mi to jedno," prozradila. "Slyším kolem sebe: 'Děláš to jen pro slávu, děláš to jen pro peníze.' Lidi, jako dospělá jsem chodila s miliardáři, tak se uklidněte."

Podle zdrojů blízkých magazínu People ovšem West tvrdí, že stále stojí o usmíření s manželkou Kim Kardashianovou. Ta vloni požádala o rozvod. West a Kardashianová jsou svoji od roku 2014 a jsou rodiči čtyř dětí.