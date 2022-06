Manžel Evy Decastelo promluvil o konci jejich manželství. Přiznal zradu ve svém okolí

"Vážně si někdo myslí, že status o našem rozchodu vznikl jako nějaká horká novinka přes noc? Zrovna já moc dobře rozumím touze vytvářet skvělé příběhy pro čtenáře. Ale u správného příběhu musí být kladný hrdina a záporák. Tady není ani jeden," napsal na svém profilu na Instagramu René Decastelo.

"Je to už pár měsíců, co jsme si s Evi řekli, že nemáme budoucnost jako partneři a manželé. Pro senzacechtivé dodávám, že na to neměl vliv nikdo další, jen my dva," dodal scénárista.

Decastelo dále uvedl, že původně měli s manželkou Evou Decastelo v plánu nechat si rozpad svého manželství pouze pro sebe a svoje nejbližší okolí. Jenže jeden z lidí, ve kterého vložili svoji důvěru, ji zneužil. Nezbývalo jim tak nic jiného než předejít spekulacím a jít s pravdou ven. "Ono se totiž není čím chlubit. Kdo by se chtěl dobrovolně chlubit, že se mu něco nepovedlo? Ale stalo se. Oba jsme s tím smíření, máme to uzavřené a fungujeme spolu jako rodiče našich skvělých dětí," napsal Decastelo.

Scénárista také vyjádřil své pochopení pro to, že jako veřejně známé osobnosti musí strpět určitý náhled do soukromí, ale přiznal, že on sám o to, být středem zájmu, nikdy nestál. To ostatně potvrzuje i fakt, že i svoji svatbu, která se odehrála v létě roku 2009 v kostele v Želivu, před veřejností nějakou dobu tajili.