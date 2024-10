"Maminka říkala, že už chce umřít," prozradil herec Bohumil Klepl

Herec Bohumil Klepl je velmi introvertní člověk, který do společnosti moc nechodí. To platí dvojnásob od doby, kdy letos v červenci zemřela jeho maminka Natalia Kleplová. "Bylo to drsné, ale máma pořád říkala tím svým přízvukem: 'Já bych, Bohoušku, chtěla umřít. Já už tady jenom sedím…'," popsal její poslední měsíce herec.

"A já jí oponoval: 'Ty nás všechny přežiješ!' Neměla žádné velké zdravotní problémy, ale už jenom seděla v tom křesle a opakovala: 'Bohouši, já už se těším, až tu nebudu.' A pak se to stalo," zavzpomínal pro iDnes Klepl na jeden z nejtěžších okamžiků svého života.

Herec už má i rozmyšleno, jak naloží s maminčinými ostatky. "Na chalupě, kde žila s tátou většinu života, vysypeme její popel a zasadíme višeň, tu měla ráda," prozradil. Svěřil se i s tím, že tak úctyhodného věku jako jeho maminka by se on sám dožit nechtěl.

"Já si myslím, že takový vysoký věk je už nesmysl. Pak už bych jenom plácal nějaké blbosti, na divadle bych nebyl schopný říct souvislou větu. Tak co bych pak dělal? Devadesát čtyři je zbytečně moc, ale chtěl bych, jak říkala moje máma, usnout a už se neprobudit."

Kleplova maminka pocházela z Arménie, otec byl Čech, ale potkali se v Moskvě, kde jeho otec vyučoval strojní inženýrství. Tam se herec také narodil. S maminkou ho pojil velmi úzký vztah a v roce 2018 dokonce začali bydlet spolu, aby se o ni mohl starat. "Stal se ze mě zase šestnáctiletý kluk, který musí poslouchat," říkal tehdy s humorem.