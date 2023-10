"Máma pila desítky let." Cukrář Maršálek promluvil o smutné kapitole života

Cukráře Josefa Maršálka zná většina lidí z obrazovky jako veselého, dobrosrdečného muže. V rozhovoru pro iDnes každopádně otevřel svou 13. komnatu, když promluvil o marném boji své matky se závislostí na alkoholu.

"Šla na léčení, dokončila ho, ale po příchodu domů se vrátila zpátky k lahvi. Pokoušeli jsme se jí pomoct, zaopatřit ji, můj bratr Aleš s manželkou pro ni nachystali a vybavili nový byt, aby mohla přijít do čistého prostředí bez špatných vzpomínek, jenže ani tak to nedopadlo dobře," uvedl Josef Maršálek.

Cukrář zároveň uvedl, že důvod, proč se jeho maminka, matka čtyř dětí, uchýlila k alkoholu, nebyl jediný, šlo o kombinaci řady faktorů. "Taky se tam objevila rodina, se kterou naši pili. Obvykle to začíná nenápadně, koupíte si lahev vína a společně ji vypijete, ať už při práci, nebo po ní. Potom si lahve kupujete třikrát týdně a uplyne měsíc dva a už pití potřebujete k popovídání skoro pořád," zmínil jednu z příčin Maršálek.

Poté co se maminka vrátila z léčebny a začala znovu pít, cítili sourozenci Maršálkovi beznaděj. "Až jsme se shodli, že mámě musíme dát prostor a že je to její cesta, kterou si vybrala," uvedl Josef Maršálek a dodal: "Spousta lidí to nebude chápat, ale když chce člověk od někoho v čemkoliv pomoct, tak si o to musí říct. Protože pokud někomu svoji pomoc vnucujete, nezná její hodnotu."

Maršálkova matka zemřela ve věku 56 let. "Bylo to po prvním ročníku televizní show Peče celá země, tam mě ještě viděla. A taky četla moji autobiografii Péct, milovat a žít, která vyšla na podzim 2019," prozradil dnes slavný cukrář.