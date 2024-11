"Mám bolesti a v hlavě stroječek," říká Eva Holubová po operaci aneuryzmatu v mozku

Operace výdutě na cévě v mozku byla plánovaná a herečka Eva Holubová tomu přizpůsobila svůj program. Šlo zejména o její nabitý diář, kdy se musela rušit představení a zasáhlo to i natáčení. Teď už se ale vrací do práce, i když přiznává, že rozjezd možná trochu přehnala.

"Měsíc jsem se na to připravovala, pak to proběhlo a poležela jsem si v nemocnici. Vplouvám zpět do života, ale asi jsem zvolila moc rychlé tempo. Na druhou stranu, když člověk v mém věku dlouho leží, tak slábne. Jsem víc unavená, ale jinak se cítím skvěle," prozradila Blesku herečka. Zároveň ale přiznala, že kromě únavy trpí i bolestmi hlavy.

"Je tam taková specifická bolest, protože mi tam dávali takovou věc, stroječek, a asi se s tím okolím sžívá, takže ta bolest je. Jsou na ni prášky, ale ty nemohu brát, když jdu hrát, tak si je lupnu na noc a pustím si text, který jsem si sama namluvila ke hře Podzimní expres, a usnu při třetí replice. Spánek léčí," nevzdává se Holubová, která podle vlastních slov trochu změnila pohled na svůj život. Práce se sice vzdát nehodlá, zároveň je ale rozhodnutá víc poslouchat své tělo. "Je to celkem maraton, buď to zvládnu, nebo ne, on se svět nepose*e. Už si z toho starosti nedělám, jsou důležitější věci ve světě."