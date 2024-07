"Mám naději," říká o zvratu v léčbě rakoviny Shannen Dohertyová

Dlouhé roky je nedílnou součástí života herečky Shannen Dohertyové rakovina. V současné době podstupuje léčbu terminálního stádia. Svou cestu sdílí se svými fanoušky v podcastu nazvaném Let's Be Clear. A právě tam oznámila zvrat ve svém zdravotním stavu.

"Nemám ponětí, jak dlouho budu na chemoterapiích, jestli to budou tři měsíce, nebo půl roku, nebo jestli to po třech měsících nepřestane fungovat a nebude se to muset zase změnit," popsala nyní herečka v nejnovějším dílu. "Je to něco, co nedokážu předvídat ani já, ani moji lékaři. Je to děsivé, je to jako velké probuzení, ale zároveň musím říct, že jsou tam i nějaká pozitiva," překvapila své posluchače.

"Pozitivum je, že se molekulární struktura mých rakovinných buněk nedávno změnila. Znamená to, že je tu mnohem více způsobů léčby, které musím vyzkoušet, takže, víte, poprvé za posledních pár měsíců pravděpodobně cítím naději. Nyní tu existuje naděje - zatímco předtím jsem sice doufala, ale stále jsem se zároveň připravovala na nejhorší," dodala dojatě.