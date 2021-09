Kavárnice z Ulice Malvína Pachlová je těhotná. Tajila to skoro půl roku

Třicetiletá česká herečka Malvína Pachlová, jež hraje kavárnici Šárku v nekonečném seriálu Ulice a účinkuje i v populárním muzikálu Mýdlový princ v Divadle Broadway, čeká miminko. Svůj požehnaný stav dokázala tajit téměř půl roku, nakonec radostnou zprávu oznámila na svém Instagramu.

Své první dítě čeká s o dva roky mladším hercem Milanem Ligačem, který si zahrál v seriálech Modrý kód, Specialisté nebo Anatomie života. Těhotenství neměli v plánu tajit, ale údajně nebyl ten správný čas k oznámení. Nyní, když už má herečka větší těhotenské bříško, vhodná doba nastala a šli s pravdou ven.

“Tak už to asi déle neutajím… tvrdit, že jsem snědla meloun i se slupkou, nebudu… všechno to nějak povyrostlo a ještě to poroste… myslím, že tyhle šaty budu moct nosit max ještě dva týdny… jsou to teď skoky… je to asi nejkrásnější přibírání jaký existuje,“ napsala na svůj Instagram k fotce.

Šťastnou zprávou herečka spustila vlnu gratulací. Přidala se například její kolegyně, herečka Ivana Korolová, která do komentářů napsala: “Ježiš Malví! To je překrásná zpráva!! Moc si to bříško užívej.“ Nebo Sandra Nováková: “Jeeee! Gratulaceeeee.“