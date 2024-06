Mahulena Bočanová bojuje se zlozvykem na dovolených. "Za lepší svět bez ko*otů," říká

Znají to asi všichni. Přijdou k hotelovému bazénu nebo na pláž, a přestože je tam poloprázdno, není možné najít jediné volné lehátko, protože jsou všechna "zabraná" ručníkem. A i když je to ve spoustě hotelů výslovně zakázáno, mnoho lidí to stále nerespektuje. Možná jen do doby, než narazí na herečku Mahulenu Bočanovou.

"Toto je varianta, jak jednou provždy vyřešit problém s 'ručníčkářema dementama!' Ale musíme to dělat svorně všichni a nekompromisně. Prostě jejich buranství vyignorovat a mohou si vstávat třeba v pět hodin. A děje se to všude, od běžných levnějších hotelů až po pětihvězdy, neuvěřitelný… Moje mami házela ručníky do bazénu, a to už v osmdesátkách, já pokračuji v její bočanovské stopě! Přidejte se! V jednotě je síla!" burcovala své sledující na Instagramu.

Podle ní je důležité, aby lidé proti tomuto nešvaru začali bojovat, a dodává jim odvahu. V případě problémů radí obrátit se na personál hotelu, který jistě rád vše vyřeší. "Za lepší svět bez kok*tů ručníčkářů! Asi založím stranu! 'Prdel na ručníku - nebo smrt!' Léto je za dveřmi, tak pevné nervy, lidi! Hlavně pak vysvětlete ztrátu ručníku a svou přítomnost na 'rezervovaném' místě s úsměvem, zbytek dořeší personál. A stále dokola! Jednou to skončí. Věřím tomu!"