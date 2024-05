"Recept na život s autistou neexistuje," říká Bočanová. Dceru už dvakrát oživovala

Mahulena Bočanová není jen herečka, ale také maminka na plný úvazek. Její dcera Márinka je totiž autistka a jako taková je závislá na celodenní péči sedm dnů v týdnu. I ve svých 23 letech je odkázaná na svoji mámu, s tím je ovšem Bočanová vyrovnaná.

Nedávno se ale na svých sociálních sítích podělila o své pocity strachu a své známé prosila o radu. "Prosím, co dělat, když se člověk začne ze záchvatu smíchu dusit? Nic nemá v ústech, jen prostě regulérně se mu něco v krku sekne, že se nemůže nadechnout! Máte někdo zkušenost?"

Již dvakrát se stalo, že Márinka přestala dýchat, až zmodrala a Bočanová ji musela oživovat. Přesto se v komentářích pod příspěvkem našli "vtipálci". To si ale herečka nenechala líbit. "Miláčci moji, děkuji za vaše vtipné komenty, ale mně už se takhle dvakrát až do modra dusilo dítě a není to fakt nic moc," srovnala je decentně.

Naopak o užitečný tip se podělila se svou kamarádkou dcera Oldřicha Víznera Rozálie, která bojuje s podobným problémem kvůli astmatu. "Pokud nemám Ventolin, strčím hlavu do mrazáku a pomalu dýchám, zklidňuju dech. Opravdu zkus ten mrazák, fakt to pomáhá, jednou jsem se málem udusila ze smíchu a mrazák mě zachránil," napsala.

Bočanová odpověděla, že to případně zkusí, ale není si jistá, jestli se to bude pozdávat i její dceři. "Autisté jsou jako zebry, jsou jich statisíce a každý je úplně jiný," povzdechla si. "Recept na šťastný život s autistou neexistuje. Každý vyžaduje individuální přístup. Cesta k vzájemnému pochopení našich a jejich světů je složitá. Dveře otvírá jen bezmezná trpělivost, poctivost a láska."