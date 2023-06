Mádl se pomstil Kotkovi, donutil ho pěstit si knír. Herec už se těší, až se oholí

Herec Vojtěch Kotek si už delší dobu nechává narůst knír a delší vlasy. Dobrovolně by do toho ale nešel, Kotek se obětoval kvůli natáčení filmu Vlny. "Pan režisér Jiří Mádl, který mě do toho filmu obsadil, trval na tom, že by bylo fajn, aby všichni herci pro svou roli něco udělali. A poznamenal, že když se ten knír lepí, je to hrozně vidět a není to ideální," vysvětlil Kotek s tím, že podle něj jde o pomstu za období, kdy Mádlovi lidé předhazovali, "jaké že to je, být ten ošklivější z nás dvou".

Kotek má naštěstí před sebou vidinu brzkého ukončení aktuálního nepohodlí. "Musím to mít už asi jenom 14 dní, ale velmi krušných, protože začíná být velmi horko a kromě toho mám ještě tuhle obrovskou deku na hlavě, takže já se fakt těším, až bude poslední červen a bude pokoj," dodal Vojta Kotek.

Jiřího Mádla a Vojtěcha Kotka dalo před devatenácti lety dohromady natáčení filmu Snowboarďáci. Posléze si spolu zahráli ještě v několika dalších filmech. Film Vlny je po dlouhé době snímkem, na kterém pracují společně - Kotek jako herec, Mádl jako režisér a scenárista.