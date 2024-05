Herec Lukáš Vaculík se tajně oženil. Jeho ženou je vlivná manažerka TV Prima

Svatba je zcela soukromá věc. Na rozdíl od mnoha svých kolegů ale herec Lukáš Vaculík nehodlá svým fanouškům poskytnout nějaké střípky svého velkého dne ani zpětně. Přesto se však na veřejnost informace o tom, že se oblíbený český herec oženil, dostala. Vaculíkovou manželkou se stala výrobní ředitelka a producentka televize Prima Lucia Kršáková.

"Je to tak, Lucka si Lukáše vzala. Úzkostlivě se to snažili ututlat, jejich svatba byla jak akce tajných služeb," citoval svůj zdroj z okolí nevěsty web eXtra.cz. A ve stejném duchu se nesly i informace deníku Blesk. "Je to pravda. Je to čerstvá záležitost, ani jeden z novomanželů se k tomu nechce vyjadřovat," nechal se slyšet další člověk blízký novomanželům.

Jak dlouho tvoří Vaculík a Kršáková pár, není kvůli jejich tajnůstkářství zcela jasné. Jisté ale je, že poprvé se spolu na veřejnosti ukázala minulý rok na pohřbu režiséra Dušana Kleina.