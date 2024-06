Lucii Vondráčkové komplikuje bolestivé zranění přípravu na StarDance

Taneční soutěži StarDance pokaždé předcházejí celé měsíce tréninků. Pro celebritní soutěžící to znamená intenzivní cvičení, na které obvykle nejsou zvyklí. S tím počítala i Lucie Vondráčková, která bude v nadcházejícím ročníku tančit ve dvojici s Lukášem Bartuňkem.

"Chtěla jsem se dát před tím do formy, mám úplně zničené nohy, a navíc odrovnaný záda z kojení," uvedla pro Blesk. Plány jí ovšem zkomplikoval nešťastný úraz. "Bohužel před týdnem jsem měla představení a Honza Révai mě kopl do žeber."

V prvním okamžiku si myslela, že jejím tanečním plánům odzvonilo. "Když se to stalo, tak jsem se skácela k zemi na jevišti a říkala jsem si, ‘tak a mám po StarDance’. Pak jsem šla do nemocnice, kde mi říkali, že to bude bolet dlouho, ale zvládnu to. Můj široký hrudník to vydržel," říká s úsměvem.

Navzdory tomu teď ale herečku a zpěvačku nečekají lehké chvilky. "Zjistila jsem, že naražený žebro bolí ještě víc než zlomené," postěžovala si. Bartuněk pro ni navíc připravuje náročné zvedačky. A Vondráčková se moc netěší ani na taneční podpatky.

"Nejsem na nich zvyklá ani chodit, natož tančit, mám po operaci asi trojitý nohy, takže to pro mě bude největší výzva," obává se.