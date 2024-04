Lucii Bílé se splnilo narozeninové přání. Originálním dárkem ji dojal syn Filip

Zpěvačka Lucie Bílá oslavila v neděli narozeniny ve svém divadle v Praze. U této příležitosti pokřtila i nový videoklip, který pro ni natočil syn Filip Kratochvíl. Na originální a jedinečný dárek reagovala s dojetím.

"Ta největší radost je, když máma vidí, že se jí povedlo vychovat skvělé dítě, skvělého syna v mém případě," promluvila Bílá pro Super.cz a nešetřila chválou: "Vybral si docela těžkou píseň a natočil se svými kamarády nádherný videoklip, ze kterého mám velkou radost."

Své narozeniny slavila prakticky celý víkend, již v sobotu si dopřála menší oslavu doma, pouze v rodinném kruhu. Narozeninové přání oblíbené zpěvačky bylo ale překvapivě skromné.

"My jsme byli v kině. To bylo moje přání, že jsem chtěla od syna a od partnera, aby mě vzali do kina," prozradila zpěvačka, která tvoří už léta pár s fitness trenérem Radkem Filipim. "Tam jsem si dala mojito bez alkoholu a pak mě vzali do obchůdku, kde jsem si mohla nakoupit nějaké barvičky, jako správná holka."