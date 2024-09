"Už se tam dá skoro žít, ale okny fouká" říká Lucie Zedníčková o svém novém domově

Za poslední dva roky se život herečky Lucie Zedníčkové přetočil o 180 stupňů. Nejen, že našla novou lásku, ale buduje také nový domov. "Na to, že to ještě nikdo neví, jsme spolu už docela dlouho. Je to rok. Jsem přesvědčená, že je to ten pravý," prozradila to, že je v jejím životě nový muž, Zedníčková letos v únoru. A i přesto, že jsou spolu celkem krátce, mají velké plány.

Lucie už dávno bydlí v partnerově pražském domě, protože ten svůj před časem prodala, aby koupila starý statek nedaleko za Prahou, který se rozhodla spolu s partnerem zrekonstruovat. "Moje kamarádky nad tím kroutí hlavou, ale byla to novostavba a nikdy by neměla toho správného ducha," popsala, jak se její okolí stavělo k tomu, když se zbavila svého domu.

A i když Zedníčková dělá, co je v jejích silách, stejně jako mnozí jiní, kteří se pustili do renovace staré nemovitosti, zjistila že realita se od plánů velmi liší. "Jde to pomaleji, než jsme si představovali. Ale už se tam dá skoro žít, jen se ještě musí zrepasovat okna, kterými fouká," svěřila se herečka Super.cz.

"Ještě ale budu pendlovat, protože se to musí dozařídit. Jednou bych tam ale ráda byla natrvalo a na tom jsme se shodli s přítelem, máme společný cíl. Snad se tam dostaneme ještě před důchodem," dodala s úsměvem a poznámkou, že do důchodu má stejně ještě hodně daleko.